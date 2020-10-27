الجيش اللبناني يجدد مطالبته بانسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية

جدد الجيش اللبناني مطالبته للعدو الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف خروقاته الجوية والبرية والبحرية للسيادة اللبنانية.

وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدره اليوم إن الجانب اللبناني شدد خلال اجتماع في رأس الناقورة على ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة.

من جهة أخرى أدان البيان افتعال العدو الإسرائيلي الحرائق المستمرة على الحدود الجنوبية للبنان.

ويواصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته أجواء لبنان وأراضيه ومياهه الإقليمية ضارباً عرض الحائط بكل القوانين والقرارات الدولية.

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