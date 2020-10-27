مفتي روسيا يدين مواقف ماكرون المسيئة للرموز الدينية الإسلامية

أدان رئيس المجمع الروحي لمسلمي روسيا المفتي ألبير كرغانوف المواقف والتصريحات الاخيرة المسيئة للمعتقدات والرموز الدينية التي جاءت على لسان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تحت ذريعة حرية الرأي والمعتقد وحرية الصحافة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن كرغانوف قوله في تصريح اليوم إن مواقف ماكرون وتصريحاته المسيئة للمعتقدات والرموز الدينية الإسلامية هي استفزاز للعالم الإسلامي بأسره.

كما وصف مفتي الشيشان صلاح حجي ميجييف تصرفات ماكرون بأنها هجوم على الدين الإسلامي.

وكان ماكرون دافع عن قيام صحيفة “شارلي إيبدو” بإعادة نشر رسوم مسيئة للرسول الكريم محمد (ص) زاعماً بأن هذا الأمر يأتي في إطار حرية التعبير.

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