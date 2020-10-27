مقتل وإصابة 5 عراقيين بتفجير إرهابي لـ “داعش” في ديالى

قتل ثلاثة عراقيين وأصيب اثنان آخران بتفجير إرهابي نفذه تنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة ديالى شرق العراق .

ونقل موقع السومرية نيوز العراقي عن مصدر أمني قوله إن إرهابيي داعش قتلوا راعياً في منطقة الخيلانية بأطراف قضاء المقدادية في ديالي وأقدموا على تفخيخ جثته وعند توجه عدد من مواطني المنطقة للمكان بهدف سحب الجثة انفجرت بهم ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

وفي وقت سابق أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم القضاء على إرهابي من تنظيم “داعش” في ديالى وإلقاء القبض على إرهابيين اثنين.

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