بمشاركة الجيش.. السيطرة على ٩٠% من حريق (الشعرة)

اللاذقية- صفاء إسماعيل

قال رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا في تصريح خاص ل(تشرين) أنه تمت السيطرة بنسبة أكثر من ٩٠% على الحريق الذي اندلع أمس في أعلى جبل الشعرة عند الحد الإداري الفاصل بين محافظتي اللاذقية وحماة، حيث يقوم عناصر الحراج حالياً بالتعاون مع عناصر الجيش العربي السوري بالتعامل مع بعض بؤر النيران التي لا تزال مشتعلة.

وأضاف دوبا: عدم التمكن من تبريد الحريق بالمياه بسبب عدم تمكن سيارات الإطفاء للوصول إلى قمة الجبل، يزيد من احتمالية تجدد النيران وامتداد الحريق، مؤكداً أن ٢٠٠ من عناصر الحراج بمؤازرة من عناصر الجيش مرابطون في موقع الحريق منعاً لتجدد النيران. موضحاً أن عناصر الحراج قاموا خلال اليومين بإخماد الحريق باستخدام الوسائل اليدوية لمجابهة النار، وأعرب عن تفاؤله لجهة إخماد الحريق بشكل كامل، مستنداً إلى توقف الرياح الشرقية منذ ساعة، بالتزامن مع استخدام مبدأ العزل ومحاولة قطع خطوط النار، والسيطرة على الحريق بنسبة تجاوزت ٩٠% .

وأكد دوبا أن عناصر حراج جبلة تمكنوا مساء اليوم من إخماد حريق زراعي اندلع في قرية ريحانة متور وأسفر عن احتراق أرض مزروعة زيتوناً بمساحة تقدر ب ١ دونم.

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