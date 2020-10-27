دخول الرئيس الجزائري إلى المستشفى بعد مباشرته إجراءات الحجر الصحي

أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم دخول الرئيس عبد المجيد تبون إلى أحد المستشفيات العسكرية في الجزائر مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة وذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان دخوله الحجر الصحي.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن الرئاسة قولها في بيان إن الحالة الصحية للرئيس تبون لا تستدعي القلق، موضحة أنه يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه.

بدوره أشار رئيس مجلس الوزراء الجزائري في بيان إلى أن الرئيس تبون أدخل إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش في منطقة عين النعجة في العاصمة الجزائرية موضحاً أن ذلك جاء بناء على توصية أطبائه.

وكان الرئيس الجزائري بدأ يوم السبت الماضي حجراً صحياً طوعياً لمدة خمسة أيام اعتباراً من اليوم بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا على عدد من المسؤولين في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة الجزائريتين.

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