استشهاد مدني جراء سقوط عدة قذائف أطلقتها التنظيمات الإرهابية على بلدة جورين بريف حماة

استشهد مدني جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بعدد من القذائف الصاروخية على بلدة جورين بريف حماة الشمالي.

وذكر مراسل سانا أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة جسر الشغور بريف إدلب اعتدت اليوم بخمس قذائف صاروخية على بلدة جورين بريف حماة ما أدى إلى استشهاد مدني ووقوع أضرار مادية.

وبين المراسل أن عدة قذائف أخرى أطلقها الإرهابيون سقطت في أماكن متفرقة أيضاً في المناطق المجاورة للبلدة أسفرت عن أضرار في بعض الحقول الزراعية.

وتنتشر التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في عدد من قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي وتعتدي بشكل متواصل على القرى الآمنة المجاورة ما يؤدي إلى استشهاد وجرح العديد من المدنيين ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي والممتلكات العامة.

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