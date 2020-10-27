الصين تواصل تحضيراتها للمعرض الدولي لكتاب الأطفال

أعلنت إدارة الصحافة والنشر في بلدية شنغهاي الصينية اليوم مواصلتها التحضيرات لإقامة المعرض الدولي لكتاب الأطفال المقرر افتتاحه في الـ 13 من الشهر القادم.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية للأنباء عن الإدارة قولها في بيان إن المعرض المرتقب الذي سيقام لثلاثة أيام في مركز شنغهاي الدولي للمعارض والمؤتمرات يتضمن عرض أكثر من 60 ألف كتاب للأطفال تم نشره حديثاً مع اتخاذ تدابير صارمة للوقاية من وباء كورونا.

وأشارت الإدارة إلى أن المعرض سيكشف طريقة جديدة لمعارض الكتب التي تقام عبر الإنترنت وخارجها ما يسمح بقراءة كتب الأطفال من الموقع الفعلي.

وستشارك في المعرض الذي يقام سنويا في شنغهاي منذ عام 2013 أكثر من 350 منظمة لنشر كتب الأطفال ومؤسسات ثقافية متعلقة بالأطفال من 21 دولة ومنطقة.

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