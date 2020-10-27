جمهوريون سابقون: ترامب يهدد حكم القانون

اتهم 20 مدعياً جمهورياً سابقاً في الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهديد حكم القانون.

ونقلت رويترز عن المدعين الاتحاديين الكبار السابقين الذين عملوا مع جميع الرؤساء المنتمين للحزب الجمهوري من دوايت أيزنهاور إلى جورج بوش الابن قولهم في رسالة منشورة اليوم: إن ترامب عامل وزارة العدل كمكتب محاماة شخصي وذلك بالضغط على محامي الحكومة لحماية حلفائه ومهاجمة خصومه السياسيين.

وأضافت الرسالة إن “ترامب عمد إلى تسييس وزارة العدل مثلما لم يفعل أي رئيس أمريكي آخر ونعتقد بأنه تهديد لحكم القانون في بلادنا”.

ويواجه ترامب انتقادات حادة على خلفية سياساته المتهورة والفاشلة وخصوصاً في مواجهة انتشار وباء كورونا وكذلك الأسلوب الذي واجه به الاحتجاجات ضد العنصرية في الولايات المتحدة.

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