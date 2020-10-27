الجعفري: الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يواصلون الإرهاب الاقتصادي بحق سورية عبر فرضهم إجراءات قسرية أحادية

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن أحداث المنطقة تثبت ما أكدته سورية حول سعي دول أعضاء في المجلس لزعزعة أمن واستقرار دولنا خدمة لمصالح تلك الحكومات وأجنداتها العدوانية التدخلية.

وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو إن نظام أردوغان وسع رقعة تدخلاته العسكرية وجرائمه الجسيمة ودعمه الإرهاب لتتجاوز حدود سورية إلى دول أخرى في المنطقة وجوارها الأمر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين.

وأوضح الجعفري أن جرائم النظام التركي لن تغير من الواقع القانوني للأراضي السورية التي يحتلها أو المساس بالحقوق القانونية والسيادية لسورية.

وأشار الجعفري إلى أن الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يواصلون الإرهاب الاقتصادي بحق سورية عبر فرضهم إجراءات قسرية أحادية تهدف الى خنق المدنيين وحرمانهم من الغذاء والدواء والمعدات الطبية الأساسية ومنع إعادة الإعمار وعودة المهجرين.

طباعة