الصين تجدد رفضها بيع الولايات المتحدة أسلحة لتايوان

جددت الصين مطالبتها الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء خطة بيع الأسلحة لتايوان والالتزام بمبدأ “الصين الواحدة” مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات الضرورية للدفاع بحزم عن سيادتها الوطنية ومصالحها الأمنية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين في مؤتمر صحفي اليوم: إن بيع الولايات المتحدة أسلحتها لمنطقة تايوان ينتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة… ويعد تدخلاً في الشؤون الداخلية للصين.

وحول تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو العدائية تجاه الصين قال المتحدث الصيني: إن اتهامات بومبيو ليست شيئا جديدا لكنه يعزف اللحن القديم نفسه فقط دون أي أساس واقعي كما تكشف الاتهامات أيضا عن عقلية الحرب الباردة وانحيازه الأيديولوجي.

وكانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت أمس فرض بكين عقوبات بحق شركات أمريكية لتدخلها بشؤون البلاد الداخلية وبيعها أسلحة لتايوان.

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