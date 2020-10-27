دورة تأهيل وترقية غدا في اتحاد المصارعة بطريقة نموذجية

ابراهيم النمر

يقيم الاتحاد العربي السوري للمصارعة غدا الأربعاء وبرعاية الاتحاد الرياضي العام ممثلا بمكتب العاب القوة دورة تدريب مركزية (اعتماد وتأهيل وترقية ) وتستمر حتى 31 الشهر الجاري.

اتحاد المصارعة الجديد يسابق الزمن في تنفيذ خطته وبرنامج نشاطاته الذي وضعهما منذ استلامه زمام الأمور من أجل تطوير وتحسين واقع هذه اللعبة لجعلها تواكب نظيراتها في الدول المجاورة للوصول بعدها إلى العالمية.

رؤية جديدة

رئيس اتحاد المصارعة الاستاذ محمد نور العلي اكد لتشرين ان الهدف من إقامة هذه الدورة إنما هو لتحسين واقع اللعبة والسير بها نحو الأمام بشكل عام أما بالشكل الخاص فتأتي كونها جزءا من الخطة التي وضعها اتحاد اللعبة لتطوير وأعاد تأهيل كوارده التدريبية وفق رؤية جديدة.

شروط قاسية

وأضاف العلي أنه يجب على الدارسين التقيد بموعد المحاضرات وأي غياب سيفقد صاحبه الحق لدخول الامتحان

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