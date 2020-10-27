حريقان في ظهر الجبل والأصلحة في السويداء

السويداء - ضياء الصفدي

اندلع حريق كبير بالبساتين في محيط سد جوالين بمنطقة ظهر الجبل في محافظة السويداء، وحريق آخر في قرية الأصلحة غرب السويداء، وسارعت فرق الإطفاء والأهالي إلى المكان لإطفاء الحرائق، وطلب سكان المنطقة من أصحاب الصهاريج التوجه للمكان والمساعدة في إخماد الحرائق.

وأوضح قائد فوج إطفاء السويداء_ نايف الشعار أن حريقاً كبيراً نشب اليوم ضمن أراض حراجية تنتشر فيها أشجار السنديان وأعشاب يابسة كثيفة في منطقة ظهر الجبل بالقرب من سد جويرين وتمت السيطرة عليه بتضافر جهود عناصر وآليات فوج الإطفاء والدفاع المدني ومديرية الزراعة بالتعاون مع الأهالي.

وقال الشعار: إن سيارتي إطفاء توجهتا إلى منطقة الأصلحة غرب السويداء للسيطرة على الحريق الذي انتشر سريعاً في أشجار الزيتون ومساحات واسعة من الأعشاب اليابسة، وتمت السيطرة عليه بمشاركة مديرية الزراعة والأهالي.

وكانت فرق الإطفاء أخمدت بالتعاون مع الأهالي خلال الفترة الماضية العديد من الحرائق التي اندلعت في مناطق متفرقة في محافظة السويداء، بعضها طال آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية والمحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة والحراجية والأعشاب اليابسة قبل التمكن من السيطرة عليها، كما شارك فوج إطفاء السويداء بإخماد الحرائق في محافظتي اللاذقية وطرطوس.

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