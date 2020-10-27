إخماد حريقين بمنطقة ظهر الجبل وقرية الأصلحة بالسويداء

أخمد فوج إطفاء السويداء بالتعاون مع الدفاع المدني والأهالي حريقاً نشب ضمن بساتين زراعية قرب سد جويلين بمنطقة ظهر الجبل شرق مدينة السويداء.

وأوضح آمر زمرة الإطفاء بفوج السويداء جواد الحلبي في تصريح لمراسل سانا أن الحريق نشب ضمن منطقة بساتين خاصة مزروعة بأشجار مثمرة كالتفاح واللوز والجوز والرمان والعنب وتنتشر فيها أعشاب جافة كثيفة مبيناً أن النيران طالت نحو 10 دونمات وألحقت أضراراً ببعض الأشجار إضافة لاحتراق دراجة نارية كانت بالمكان.

ولفت الحلبي إلى أنه تم إخماد الحريق بتضافر جهود فرق الإطفاء والأهالي والدفاع المدني بعد عمل استغرق نحو 3 ساعات نتيجة طبيعة المنطقة الوعرة وصعوبة الوصول إليها والاضطرار لاستخدام وسائط يدوية ومعاول لإخماد النيران.

كما أخمد فوج إطفاء السويداء حريقاً آخر نشب ضمن أراض وبساتين زراعية في قرية الأصلحة بالريف الغربي للمحافظة وطال نحو 6 دونمات معظمها أعشاب جافة مع إلحاق أضرار بأشجار الزيتون وذلك بحسب الحلبي.

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