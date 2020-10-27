وقفة في طولكرم تطالب بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى

طالب مئات الفلسطينيين اليوم المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان خلال وقفة في طولكرم بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي للإفراج الفوري عن الأسرى في معتقلاته ولاسيما الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 93 يوماً.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة أمام مكتب الصليب الأحمر أكدوا تضامنهم مع جميع الأسرى في معتقلات الاحتلال وخاصة الأسير الأخرس الذي يخوض معركة الأمعاء الخاوية في وجه الاحتلال وسط تدهور خطير لصحته.

وحذر مدير مكتب نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر من تدهور الوضع الصحي للأسير الأخرس والأسرى المرضى الذين يعيشون ظروفا صعبة للغاية وفي مقدمتهم كمال أبو وعر المصاب بورم سرطاني في الحنجرة والذي فقد القدرة على الكلام وتناول الطعام وبدأ وزنه ينقص بشكل حاد مشدداً على ضرورة تحمل المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية مسؤولياتها والضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها بحق الأسرى والإفراج العاجل عن المرضى منهم وكبار السن والنساء والأطفال الذين باتت حياتهم مهددة بالخطر.

ويواجه نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية حيث يعاني 1800 أسير منهم أمراضاً متعددة بسبب انتشار الأوبئة والجراثيم وبينهم نحو 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل وخاصة حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي.

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