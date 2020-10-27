القوات العراقية تعتقل إرهابيين اثنين في ديالى

ألقت قوات الأمن العراقية اليوم القبض على إرهابيين اثنين في محافظة ديالى شرق العراق.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عن جهاز الأمن الوطني قوله في بيان إنه بعد ورود معلومات استخبارية تمكنت إحدى المفارز في محافظة ديالى من إلقاء القبض وفق مذكرات قضائية على إرهابيين اثنين ضمن ما يسمى بـ “ديوان الجند” التابع لولاية ديالى.

ولفت البيان إلى أن الإرهابيين اعترفا برصد تحركات القطعات العسكرية العراقية والإدلاء بمعلومات عن منتسبي الأجهزة الأمنية فضلاً عن الإشراف على زرع العبوات الناسفة ونقل الأسلحة والاعتدة والمواد الغذائية.

وأشار البيان إلى أنه تمت إحالة الإرهابيين المعتقلين إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.



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