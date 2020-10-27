القبض على مروج مخدرات في دمشق

ألقى فرع مكافحة المخدرات بدمشق القبض على شخص يقوم بترويج المخدرات وصادر كمية 4.5 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر بحوزته.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أنه بناء على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في دمشق عن وجود شخص يقوم بترويج المواد المخدرة في مدينة دمشق وريفها ومن خلال المتابعة الحثيثة والمستمرة تمكن الفرع من القبض على الشخص المذكور بكمين محكم في محلة عش الورور وضبط بحوزته كمية أربعة كيلو وخمسمئة غرام من مادة الحشيش المخدر وبالتحقيق معه اعترف بحيازته المواد المخدرة وقيامه بترويج وبيع مادتي الحشيش والحبوب المخدرتين.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

طباعة