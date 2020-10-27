مدير الدفاع المدني بحمص: حريق بلدة الناصرة بريف حمص الغربي تحت السيطرة بالرغم من تجدد بعض بؤر الحريق نتيجة الرياح وكوادر الإطفاء تعمل على إخمادها ومراقبة باقي المحاور

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الثلاثاء 10 ربيع الأول 1442 الموافق لـ 27 تشرين الأول 2020
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الأخبار
مستوطنون يجددون اقتحام الأقصى
تقرير أممي يؤكد ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد بين أطفال اليمن
شويغو: حشود "ناتو" قرب حدود روسيا وبيلاروس تجعل مهام توفير الأمن أولوية
وقفة احتجاجية للكوادر التدريسية والطلابية في تل حميس بريف القامشلي استنكاراً لاستيلاء "قسد" على المدارس
الاحتلال يعتقل عشرة فلسطينيين في الضفة
الأمم المتحدة: تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى النصف عالمياً
الأمم المتحدة تعود لعقد اجتماعاتها عبر تقنية الفيديو إثر ظهور إصابات بكورونا
ظريف: أمريكا خسرت معظم حروبها وتسببت بتشريد الملايين
وزير الدفاع العراقي وسفير سورية في بغداد يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
زاخاروفا: التصريحات الأمريكيةعن خفض سقف استخدام السلاح النووي وقحة