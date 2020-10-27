آخر تحديث: 2020-10-27 13:49:38
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مدير الدفاع المدني بحمص: حريق بلدة الناصرة بريف حمص الغربي تحت السيطرة بالرغم من تجدد بعض بؤر الحريق نتيجة الرياح وكوادر الإطفاء تعمل على إخمادها ومراقبة باقي المحاور

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