تقرير أممي يؤكد ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد بين أطفال اليمن

حذر تقرير أممي من أن معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة وصلت إلى أعلى مستوى على الاطلاق في مناطق من اليمن وذلك في ظل استمرار العدوان والحصار الذي يفرضه التحالف الذي يقوده النظام السعودي على هذا البلد.

وأعلن بيان مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة نقلته وكالة الصحافة الفرنسية أنه تم تسجيل أكثر من نصف مليون حالة من سوء التغذية الحاد في جنوب البلاد فيما الوضع في الشمال مقلق بنفس القدر.

وأشار البيان إلى زيادة قدرها 10 بالمئة في حالات سوء التغذية الحاد في 133 مديرية جنوب البلاد، موضحاً أن أكبر زيادة هي في حالات الأطفال الصغار الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم مع زيادة قدرها 5ر15 بالمئة خلال العام الجاري.

ونبه البيان إلى أن هذا الوضع يترك 98 ألف طفل على الأقل دون سن الخامسة معرضين لخطر الموت دون علاج عاجل لسوء التغذية الحاد الوخيم.

ونقل البيان عن منسقة الشؤون الإنسانية للامم المتحدة في اليمن ليز غراندي قولها: إن البيانات التي ننشرها اليوم تؤكد أن سوء التغذية الحاد بين الأطفال وصل إلى أعلى المعدلات التي شهدناها منذ بدء الحرب.

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