روسيا: أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا 16550 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة في انخفاض ملموس مقارنة مع اليوم السابق بينما سجل معدل الوفيات اليومية زيادة قياسية بواقع 320 حالة.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ مليونا و547774 منها 26589 حالة وفاة في حين تماثل 12844 شخصا للشفاء من كوفيد 19 خلال اليوم الماضي في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الوباء ما رفع إجمالي المتعافين إلى مليون و158940.

وشهدت العاصمة موسكو أيضا انخفاضا في عدد الإصابات الجديدة حيث سجلت 4312 حالة اليوم مقابل 5224 أمس مع قفزة في عدد حالات الشفاء اليومية من 2681 أمس إلى 3269 اليوم فيما حافظ معدل الوفيات على الاستقرار مع تسجيل 61 حالة مقابل 62 أمس.

وفي ظل ارتفاع معدلات تفشي الوباء خلال الأسابيع الأخيرة قررت السلطات الروسية تشديد إجراءات الوقاية في عموم البلاد منها تشديد قواعد ارتداء الكمامات وإغلاق المطاعم والملاهي في أوقات الليل.

كما صدرت تعليمات بتعزيز نظام التطهير الحالي في وسائل النقل العام وسيارات الأجرة و في أماكن الإقامة الجماعية الأخرى للأشخاص في منافذ البيع بالتجزئة ومرافق تقديم الطعام والأماكن التي تقام فيها الأحداث المسرحية والترفيهية والثقافية والتعليمية.

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