شويغو: حشود “ناتو” قرب حدود روسيا وبيلاروس تجعل مهام توفير الأمن أولوية

حذر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو من خطورة الوضع على حدود روسيا وبيلاروس مع دول الناتو ما يستدعي مواصلة الجهود واعتبار مهام توفير الأمن أولوية بالنسبة لموسكو.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن شويغو قوله في اجتماع لمجلس وزارتي الدفاع الروسية والبيلاروسية عبر الفيديو: “كما في السابق لا تزال هناك حالة مضطربة على الحدود الغربية حيث يواصل الناتو تعزيز وجوده” موضحاً أنه “بالنظر إلى الوضع العسكري والسياسي الحالي في المنطقة فضلاً عن التحديات والتهديدات الجديدة وخاصة من الإرهاب الدولي تعتبر وزارة الدفاع الروسية ضمان الأمن العسكري للاتحاد (روسيا وبيلاروس) من بين مهامها ذات الأولوية”.

وتابع شويغو: “إن حلف شمال الأطلسي يعمل على تحسين بنيته التحتية العسكرية وتخزين المواد والوسائل التقنية والأسلحة والمعدات العسكرية بالقرب من حدود الاتحاد كما يتم تعزيز قطاع الدفاع الصاروخي الأمريكي”، مضيفاً: إنه على الرغم من جائحة كورونا التي تجتاح العالم فإن كثافة التدريبات العسكرية للناتو لا تتراجع.

بدوره أشار وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين إلى أن عدد مناورات الناتو في البلدان المجاورة لبيلاروس آخذ في الازدياد وكذلك وجود الجيش الأمريكي في المنطقة.

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