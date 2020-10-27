«اليانسون» ينافس المحصول الاستراتيجي في الغاب بسبب التسعيرة المتدنية للقمح

علي شاهر

كيف نقنع الفلاحين بزراعة القمح عندما تكون ريعيته الاقتصادية أقل من خمس ريعية محاصيل التبغ و الفستق و البصل واليانسون؟

هل فكرت الجهات المعنية برسم الخطة الزراعية بالجواب على هذا السؤال البسيط؟

الحقيقة إن هذه الجهات باتت محاصرة اليوم بأحد حلين: إما أن تلجأ لرفع سعر القمح لتتفوق ريعيته على هذه المحاصيل، أو أن تختار حل استيراد القمح و فق حاجة الاستهلاك و تضحي بكمية من العملة الصعبة نحن في أمس الحاجة إليها، وهذا التوجه سيستغله تجار الأزمة بكل تأكيد في ظل الحصار المفروض علينا .. هذه هي الحقيقة التي يجب أن نواجهها قبل الدخول بمرحلة عزوف الفلاحين عن زراعة القمح .. تعالوا معنا نتحقق من جوانب هذه المشكلة بالتحقيق التالي:

خمس الباقي

وفق الدراسة التي أعدتها الهيئة العامة لإدارة و تطوير الغاب فإن تكلفة إنتاج كيلو القمح بالموسم الزراعي الماضي بلغت ١٧١.١٤ ليرة وفق وسطي المرودية ٣٧٥ كيلوغراماً بالدونم أي إن ريعية دونم القمح لا تتجاوز ٧٨٣٢٢ ليرة, وذلك وفق وسطي سعر شرائه في مراكز الحبوب و بعد احتساب التكلفة ووفق الفلاح ابراهيم محمد من الغاب فإن التكلفة الفعلية لدونم القمح تفوق الأرقام التي تعتمدها دوائر الزراعة في دراستها لأن الكثير من مستلزمات الإنتاج ( أسمدة – محروقات .. ) التي توزعها هذه الدوائر غير كافية، ويضطر الفلاح لشرائها بأسعار مضاعفة من السوق السوداء، و كشف محمد أن أي محصول ( فستق – بصل – يانسون ..) يحقق مردودية مادية أضعاف محصول القمح, مشيراً إلى أن وسطي مردودية دونم الفستق بالموسم الماضي بلغت ٣٥٠ كيلوغراماً ووفق وسطي سعر الفستق عند تسويق المحصول لتجار القطاع الخاص البالغ ١٦٥٠ ليرة للكيلو فإن صافي ربح الدونم وصل إلى ٣٩٢٥٠٠ ليرة, وذلك بعد احتساب التكلفة البالغة ١٨٥٠٠٠ ليرة للدونم, لافتاً إلى أن ريعية دونم الفستق تعادل ريعية خمسة دونمات قمح .

دوافع للإقلاع عن زراعة القمح

يروي الفلاح موسى غنوم من محردة أن المردودية الإنتاجية للقمح تراجعت بشكل كبير في الثلاث سنوات الأخيرة، إذ تراجع وسطي المردودية الإنتاجية في وحدة المساحة من ٧٠٠ – ٨٠٠ كيلو بالدونم إلى ٣٠٠ – ٤٠٠ كيلو, وذلك بسبب الظروف المناخية السائدة و عدم توفر مستلزمات الإنتاج من أسمدة و محروقات بكميات كافية للمساحات المزروعة بالإضافة لعدم تطبيق دورة زراعية متكاملة و لولا رفع سعر القمح بالموسم الماضي لوقع الفلاحون بالخسارة، وأضاف غنوم أن التسعيرة المعتمدة للقمح البالغة ٤٠٠ ليرة للكيلو لم تعد تتناسب مع تكاليف الإنتاج الحالية, إذ تضاعفت التكاليف عدة مرات، و لذلك سوف أتوقف عن زراعة القمح اعتباراً من الموسم الحالي لأنها لا تحقق ريعية اقتصادية مقبولة مقارنة ببقية المحاصيل و على سبيل المثال قال غنوم: مردودية ١٠ دونمات يانسون خمسة ملايين بينما لو زرعت قمحاً لا تتجاوز مردوديتها المليون ليرة.. ولفت غنوم إلى أن هذه المفارقة كافية لتدفع الكثير من الفلاحين للتخلي عن زراعة القمح ولاسيما أن الظروف المعيشية الصعبة تدفعهم للبحث عن وسائل زيادة الدخل.؟!

وعود بتسعيرة مجزية للقمح

المهندس أوفى وسوف المدير العام للهيئة العامة لإدارة و تطوير الغاب قال: صحيح أن ريعية محصول القمح قليلة بالمقارنة مع بقية المحاصيل لكن القمح يحقق الاستقرار في الدخل لأن سعره ثابت و غير مرتبط بتغيرات الأسعار بالسوق بينما باقي المحاصيل أسعارها متغيرة وفق العرض و الطلب عليها بالسوق ووصل الأمر بهذه المحاصيل قبل سنوات إن رميت على قارعة الطريق لأن أسعارها انخفضت من دون تكلفة نقلها للسوق, بينما يروي فني زراعي طلب عدم الكشف عن اسمه أنه يوجد تخوف من تراجع مساحات زراعة القمح بسبب التباين الكبير بين ريعيته و ريعية بقية المحاصيل و التي تضاعفت أسعارها بشكل لافت بالسنوات الأخيرة, مشيراً إلى أن وزير الزراعة وعد بأن تكون تسعيرة القمح مجزية بالموسم الحالي و تتناسب مع تكاليفه لكن من الضروري اعتماد هذه التسعيرة و إعلانها قبل موعد زراعة القمح لتكون حافزاً يشجع الفلاحين على زراعته ليضاف هذا الحافز لميزة أن محصول القمح يحقق الاستقرار بالدخل للفلاحين و ميزة أن القمح محصول استراتيجي يعد من مقومات الصمود بالحرب الظالمة التي تشن على سورية.

مستلزمات الإنتاج على دفعات

محسن ماجد سليمان رئيس الرابطة الفلاحية بالغاب قال : نعمل على توجيه الفلاحين لزراعة القمح لأنه محصول استراتيجي لا يمكن الاستغناء عنه و دائماً نقول: ( القمح ثم القمح ) لكن هذا لا ينفي حقيقة أننا لمسنا من الفلاحين أن ريعية القمح أقل بكثير من ريعية باقي المحاصيل لكون تكلفة إنتاجه ارتفعت بشكل كبير عما كانت عليه بالمواسم الماضية و لذلك من الضروري رفع سعره بما يتناسب مع التكلفة الجديدة و ذكر المهندس بسام نشار- رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة حماة أن الظروف الجوية السائدة حتى الآن لم توفر مقومات البدء بزراعة القمح لكن يوجد تخوف لدى الفلاحين من إمكانية توفير مستلزمات الإنتاج ( أسمدة – محروقات ) وبالسعر المقرر لكن السيد وزير الزراعة وعد بتوفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة و محروقات و على دفعات متلاحقة .

و أخيراً

لا نستطيع القفز فوق حقيقة أن ريعية محصول القمح أقل بكثير من ريعية باقي المحاصيل في ظل ظروف معيشية صعبة تدفع الفلاحين للبحث عن أي بصيص أمل لتأمين لقمة العيش, ولذلك لا بد من توفير مستلزمات الإنتاج من بذار و أسمدة و محروقات في الوقت المناسب و اعتماد تسعيرة مجزية للقمح قبل موعد زراعته لتكون حافزاً لزراعة مساحات مقبولة بالقمح في محافظة حماة.

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