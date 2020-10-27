أمواج سلوية ناجحة

هيفاء الإبراهيم

تتحضر الدوريات الكروية السلوية بجميع فئاتها للإقلاع من جديد اعتباراً من بداية الشهر القادم للفئات العمرية وبداية الشهر ١٢ لفئات السيدات والرجال ، وتعتبر هذه التواريخ الحدود الفاصلة لتوديع النشاطات والفعاليات السلوية التي ظهرت على الساحة الرياضية السورية كتعويض وسد فراغ عن غياب الدوري السلوي في نهايته, وذلك بسبب الظروف التي مرت على البلاد والتي كان آخرها جائحة كورونا، وبغض النظر فقد لعبت هذه النشاطات دوراً مهماً في إبقاء رياضة كرة السلة ضمن دائرة الفعاليات ولو بحدها الأدنى وجعلها حاضرة ولو بشكل خجول, حيث تنوعت هذه النشاطات ضمن بطولات مختلفة, أهمها بطولة ٣×3 التي أثبت حضوراً لافتاً وكانت نتائجها إيجابية وكذلك توزعت فعالياتها على أكثر من محافظة, وبذلك لاقت اهتماماً وتعاطفاً من جماهير كرة السلة وآخرها كان بطولة ٣×3 في دمشق بعد أن زار قطارها عدة محطات منها: اللاذقية, سلمية, قطينة وحلب بخمس بطولات، وطبعاً هي بطولات محلية رسمية معتمدة من اتحاد كرة السلة السوري برعاية الأندية أو بعض القطاعات المختلفة ، فالاهتمام ببطولة ٣×3 خلال الفترات السابقة يعتبر من الأمور الصحيحة والإيجابية لأنه جاء في أوقات زمنية تعذر فيها النشاط السلوي لجميع فئاته بشكله الأساسي والمعروف من ناحية ولأنه ومن ناحية أخرى تعد هذه البطولات 3×3بطولات رسمية وتقام في كل دول العالم ومعترفاً بها من قبل الاتحاد الدولي ومن الواجب دعمها ورعايتها وتسهيل أمور انتشارها في الوسط الرياضي السلوي لكونها تخضع لقوانين ولوائح معتمدة خاصة بها وتشكل الرديف القوي لبطولات 5×5 السلوية الرسمية, وتلعب أيضاً

دوراً اجتماعياً في تفاعل اللاعبين وتعاونهم باعتبار أن اختيار الفريق للاعبين يجري بالتفاهم بينهم, بغض النظر عن تابعية اللاعب لأي نادٍ من الأندية, والمهم في الأمر أنها تساعد على التطور الفني والفردي لجميع اللاعبين ، نتمنى الدعم المتواصل لهذه النشاطات السلوية بكل أشكالها من قبل القائمين على هذه اللعبة ومحبي ومشجعي رياضة كرة السلة، لأن عملية التطور والتقدم في المجال الرياضي لا تقتصر على نوع وحيد من الفعاليات وإنما تتعدد الأساليب والأشكال الرياضية تبعاً للظروف والإمكانات, وإلى مزيد من النجاح والتميز.

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