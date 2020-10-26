ظريف: أمريكا خسرت معظم حروبها وتسببت بتشريد الملايين

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الولايات المتحدة خسرت معظم الحروب التي خاضتها وأنه ليس هناك منتصر في الحروب.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن ظريف قوله خلال اجتماع للأمم المتحدة عبر الدائرة التلفزيونية: السعي لنيل رضا أمريكا لن يزيد إلا من شهيتها لأن تلبية المطالب الأمريكية بمثابة الأوكسجين الذي تحتاجه للاستمرار في البلطجة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تسببت بتشريد 37 مليون إنسان بسبب الحروب التي خاضتها منذ عام 2001.

وفي السياق ذاته كتب ظريف على تويتر بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة: على منظمة الأمم المتحدة السيطرة على مضيفتها “أمريكا” التي قضت 220 عاماً من عمرها منذ تأسيسها قبل 244 عاماً في الحروب وشنت منذ عام 1945 فقط ضد من عارض أهواءها 39 حرباً عسكرية و 120 حرباً اقتصادية خسرت غالبيتها بطبيعة الحال.

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