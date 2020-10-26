زاخاروفا: التصريحات الأمريكيةعن خفض سقف استخدام السلاح النووي وقحة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن التصريحات الأمريكية حول خفض سقف احتمال استخدام السلاح النووي تثير قلقاً روسياً خاصاً وتتضمن عبارات حادة تنحدر إلى حد الوقاحة.

وتعليقا على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الأمن الدولي في المجال السيبراني الصادر قبل أيام قالت زاخاروفا وفقا لموقع روسيا اليوم: “هذا التقرير مبني على الخطاب المعادي لروسيا ويتضمن عبارات حادة قريبة من الوقاحة وتكراراً للاتهامات الموجهة لروسيا بتصرفات غير مسؤولة في المجال السيبراني والتي لا أساس لها” موضحة أن هذا الموضوع لا يزال يتصدر الصراعات السياسية الداخلية كوسيلة للتأثير على الجماهير في إطار الصراع قبل الانتخابات الأمريكية.

وأكدت زاخاروفا أن التقرير الأمريكي الجديد أظهر تجاهل الولايات المتحدة ثقافة وقواعد التواصل بين الدول، مشددة على أن مواقف روسيا من استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الحقيقة لا علاقة لها بما تدعيه واشنطن.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في وقت سابق اليوم أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة حظر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى خطأ فادح من شأنه التصعيد وزيادة امكانية المواجهة.

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