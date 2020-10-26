الصحة: تسجيل 53 إصابة بفيروس كورونا وشفاء 35 حالة ووفاة 3 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 35 حالة ووفاة ثلاث حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 5461 شفيت منها 1788 وتوفيت 272 حالة.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

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