إخماد حريق بريف اللاذقية وفرق الإطفاء تطوق حريق جبل الشعرة بنسبة 70 بالمئة

أخمد عناصر الإطفاء في دائرة الحراج بمديرية زراعة اللاذقية حريقا شب مساء اليوم في أحراج وأراض زراعية في محيط قريتي نينتي وغلميسي بريف القرداحة.

وذكر المهندس باسم دوبا مدير دائرة الحراج بالمديرية في تصريح لمراسل سانا أن عناصر الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق وهو في مرحلة التبريد والمراقبة.

وبين دوبا أن حريقا آخر اندلع مساء اليوم بين قريتي متور وحرف متور حيث توجهت سيارات الإطفاء إلى الموقع المذكور لإخماده ومنع انتشاره.

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة للسيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم في أعالي جبل الشعرة أوضح دوبا أن فرق الإطفاء نجحت في تطويق الحريق بنسبة 70 بالمئة حيث يبذل عناصر الإطفاء جهوداً جبارة للحيلولة دون امتداده لافتاً إلى أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق باستخدام معدات يدوية بسبب عدم قدرة سيارات الإطفاء على الوصول إلى الموقع أو إيصال المياه لصعوبة التضاريس وقال إن إمكانية السيطرة بشكل كامل على الحريق وعدم تمدده تتوقف بشكل أساسي على عوامل الطقس وشدة الرياح.

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