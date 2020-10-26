وزير الدفاع العراقي وسفير سورية في بغداد يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الدفاع العراقي جمعة عناد مع سفير سورية في العراق صطام جدعان الدندح اليوم العلاقات الثنائية بين سورية والعراق في مختلف المجالات وسبل تطويرها وتعزيزها ولاسيما في مجال التعاون العسكري.

وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان تلقت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه إن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.

وقال السفير الدندح في تصريح لمراسلة سانا في بغداد بعد اللقاء إن هناك حرصاً سورياً عراقياً على تطوير العلاقات وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات القضاء على الإرهاب وحماية الحدود السورية العراقية ومنع تسلل الإرهابيين عبرها إلى الجانبين والتعاون المعلوماتي من خلال مركز التنسيق الرباعي السوري العراقي الروسي الإيراني.

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