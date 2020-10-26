استشهاد رئيس مجلس مدينة الصنمين بنيران إرهابيين في المدينة

استشهد رئيس مجلس مدينة الصنمين وأصيب شخص آخر بجروح جراء إطلاق النار عليهما من قبل إرهابيين بريف درعا الشمالي.

وذكر مراسل سانا أن إرهابيين اثنين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على عبد السلام الهيمد رئيس مجلس مدينة الصنمين بمنطقة السوق في المدينة ما أدى إلى استشهاده وإصابة شخص آخر بجروح.

مدير صحة درعا الدكتور أشرف برمو أكد لمراسل سانا أن الهيمد وصل إلى مشفى الصنمين العسكري مفارقاً الحياة بعد إصابته بطلق ناري وشخصاً آخر أصيب بطلق ناري في القدم ويتلقى الإسعافات اللازمة.

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