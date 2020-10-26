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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 10 ربيع الأول 1442 الموافق لـ 26 تشرين الأول 2020
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الأخبار
الجعفري: الأمم المتحدة أنجزت الكثير في مواجهة التحديات الإنسانية لكنها لم تنجح بمنع وقوع الحروب وإنهاء الاستعمار والاحتلال والعدوان
الصين ترد بالمثل وتفرض قيوداً جديدة على وسائل إعلام أمريكية
الاحتلال الأمريكي يدخل 40 شاحنة محمّلة بأسلحة ومواد لوجستية إلى قواعده غير الشرعية بريف الحسكة
موسكو: سنردُّ على مواصلة أمريكا نشر أسلحة محظورة في آسيا والمحيط الهادئ
"مدير الحبوب": الطحين متوافر ويكفي حاجة السوق
العدوان السعودي يرتكب 358 خرقاً بالحديدة خلال الساعات الماضية
سلطات النظام التركي تعتقل 5 أشخاص بزعم ارتباطهم بغولن
هيئة الإشراف على التمويل العقاري تشجع على تأسيس شركات
بوغدانوف وحداد يبحثان تطورات الأوضاع في سورية
الجعفري: الجولان أرض سورية نناضل لاستعادتها كاملة وهذا الأمر لا يخضع للمساومة ولا يسقط بالتقادم