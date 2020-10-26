الاحتلال الأمريكي يدخل 40 شاحنة محمّلة بأسلحة ومواد لوجستية إلى قواعده غير الشرعية بريف الحسكة

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي شاحنات محملة بكميات من الأسلحة والعتاد العسكري والمواد اللوجيستية إلى قواعدها غير الشرعية بريف الحسكة قادمة من الأراضي العراقية.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن الاحتلال الأمريكي أدخل اليوم قافلة مؤلفة من 40 شاحنة “سطحة” ترافقها 6 مدرعات عبر معبر الوليد غير الشرعي قادمة من الأراضي العراقية إلى قاعدته غير الشرعية في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

ولفتت المصادر إلى أن مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا “قسد” قامت بقطع الطريق العام وسط مدينة الشدادي لتسهيل مرور رتل الاحتلال الأمريكي.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية مئات الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولسرقة النفط والثروات الباطنية السورية بمساعدة ميليشيا “قسد” والمجموعات المسلحة التي تدعمها في منطقة الجزيرة السورية.

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