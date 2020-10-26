موسكو: سنردُّ على مواصلة أمريكا نشر أسلحة محظورة في آسيا والمحيط الهادئ

أعلن سفير روسيا الاتحادية لدى واشنطن أناتولي أنطونوف اليوم أن موسكو سترد على مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية نشر أسلحة محظورة بموجب معاهدة الصواريخ السابقة بين البلدين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وخلال لقاء سنوي عقده المجلس الاستشاري الدولي الخاص لمركز دراسة شؤون عدم الانتشار قال أنطونوف في كلمة ألقاها عبر الفيديو وفق ما نقل موقع روسيا اليوم: نشر الولايات المتحدة صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا سيكون له تداعيات أكثر خطورة من نشر الصواريخ الأمريكية في آسيا والمحيط الهادئ، مشيراً إلى أنه من السابق لأوانه القول إن البلدين صارا قريبين من التوصل إلى اتفاقات حول الحد من الأسلحة.

ودعا انطونوف الولايات المتحدة إلى التخلي عن محاولات “انتزاع ميزات لها” في المرحلة الختامية من سريان معاهدة “ستارت 3” الخاصة بالحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية وقال: ندعو واشنطن للتحلي بحكمة سياسية وتحمل مسؤوليتها بالحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في وقت سابق اليوم أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة حظر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى خطأ فادح من شأنه التصعيد وزيادة إمكانية المواجهة.

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