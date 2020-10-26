الصحة: 53 إصابة جديدة بـ كورونا و 35 حالة شفاء ووفاة 3 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 35 حالة ووفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة بلغت حتى الآن 5461 إصابة شفيت منها 1788 وتوفيت 272 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الاثنين ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٠:

الإصابات:

١٨ في حمص

١٧ في درعا

١٣ في السويداء

٣ في طرطوس

١ في اللاذقية

١ في ريف دمشق

حالات الوفاة:

١ في حمص

١ في دمشق

١ في السويداء

حالات الشفاء:

٥ في حمص

٥ في دمشق

٥ في حلب

٥ في اللاذقية

٥ في السويداء

٤ في ريف دمشق

٣ في القنيطرة

٣ في حماة

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