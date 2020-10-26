سلطات النظام التركي تعتقل 5 أشخاص بزعم ارتباطهم بغولن

أعلنت سلطات النظام التركي اليوم اعتقال خمسة أشخاص في محافظة قونية وسط البلاد بزعم ارتباطهم بالداعية عبد الله غولن.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الناطقة بلسان النظام التركي عن مصدر أمني قوله إن “الادعاء العام في قونية أصدر أوامر اعتقال بحق ستة أشخاص كانوا يخططون للتسلل إلى القوات المسلحة التركية” وفق زعمه وفي أعقاب عمليات نفذت في ست مناطق في قونية تم اعتقال خمسة منهم فيما توارى السادس عن الأنظار.

وتزعم حكومة رجب طيب أردوغان أن أتباع غولن تغلغلوا في المؤسسات التركية وخاصة الجيش والشرطة والقضاء بغرض الإطاحة به.

ومنذ محاولة الانقلاب في تموز 2016 أطلقت سلطات النظام التركي خلال حالة الطوارئ التي استمرت لعامين بعد الانقلاب حملة اعتقالات شملت كل القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة وعزل أو ايقاف عن العمل لنحو 150 ألفاً آخرين في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية في البلاد.

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