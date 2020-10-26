العدوان السعودي يرتكب 358 خرقاً بالحديدة خلال الساعات الماضية

ارتكبت قوى العدوان السعودي 358 خرقاً جديداً في محافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة لموقع المسيرة نت أن الخروقات شملت تحليق طائرة تجسسية في حيس والفازة والتحيتا وشارع الخمسين واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية والفازة.

وأشار المصدر إلى أن من بين الخروقات المسجلة 102 خرق بقصف مدفعي و233 خرقاً بالأعيرة النارية.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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