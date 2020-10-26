بوغدانوف وحداد يبحثان تطورات الأوضاع في سورية

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع سفير سورية لدى موسكو الدكتور رياض حداد اليوم تطورات الأوضاع في سورية وحولها والعمليات الجارية لتحرير الأرض السورية من الاحتلالين التركي والأمريكي.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أنه جرى خلال اللقاء تبادل معمق لوجهات النظر حول الوضع في سورية وما حولها وفي الوقت نفسه أكد الجانب الروسي مجدداً تضامنه الراسخ مع الشعب السوري ودعمه لسيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها وتركيزه على استمرار تقديم المساعدة الفعالة في عمليات إعادة إعمار البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية.

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