إصابة مدني بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في طيبة الإمام بريف حماة

أصيب مدني بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في بلدة طيبة الإمام في ريف حماة الشمالي.

وذكر مراسل سانا في حماة أن لغماً من مخلفات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة انفجر مساء اليوم في الأراضي الزراعية التابعة لبلدة طيبة الإمام بريف حماة ما أدى إلى إصابة مدني كان يعمل في حقله بجروح.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفى الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.

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