هيئة الإشراف على التمويل العقاري تشجع على تأسيس شركات

حسام قره باش:

ناقش مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري سبل تشجيع المستثمرين لتأسيس شركات التمويل العقاري، مؤكداً أهمية عمل هذه الشركات خلال المرحلة الحالية لجهة توفير التمويل خلال مرحلة إعادة الإعمار.

وخلال اجتماع المجلس برئاسة وزير المالية _كنان ياغي، تم التشديد على ضرورة دراسة الصعوبات والعقبات التي حالت دون الترخيص لأي شركة حتى الآن رغم وجود التشريع الناظم لعمل هذه الشركات، وهو القانون رقم /15/ لعام 2012، وقيام الهيئة بإعداد كل النماذج والتعليمات اللازمة لتأسيس وترخيص هذه الشركات.

وتم الاتفاق على دراسة الموضوع من كل جوانبه وتقديم المقترحات اللازمة لتشجيع المستثمرين على تأسيس شركات التمويل العقاري.

وأكد الوزير أهمية تفعيل عمل الهيئة لتحقيق الهدف الذي أحدثت من أجله بتنظيم قطاع التمويل العقاري والإشراف عليه، لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ورفع أداء الجهات العاملة في مجال التمويل العقاري وتوفير التمويل لمختلف فئات المجتمع، وخاصةً خلال المرحلة الحالية مرحلة إعادة الاعمار.

وفي جدول الأعمال، تمت مناقشة نتائج أعمال اللجنة الخاصة بوضع معايير وأسس لتحديد أتعاب التقييم العقاري، وإعداد جدول لقيم الأتعاب، وتم اعتماد تلك النتائج.

كما تم بحث المقترحات الواردة في محضر اجتماع لجنة الإشراف على امتحان نيل شهادة خبير تقييم عقاري، من حيث اعتماد الجداول النهائية لطلبات خبراء التقييم العقاري المتقدمين للامتحان، واعتماد المقررات المقترحة للامتحان وتحديد قواعده.

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