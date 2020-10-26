وزير خارجية اليونان يؤكد أن تركيا تحولت إلى وكالة سفر للإرهابيين

أعرب وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس اليوم عن قلق بلاده إزاء الدور السلبي للنظام التركي في سورية واصفاً إياها بـ “وكالة سفر للإرهابيين”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن ديندياس قوله في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في أثينا: للأسف هناك قاسم مشترك في كل المجالات يتمثل في العامل التركي المزعزع للاستقرار، مضيفاً: إنّ تركيا تقوم بدور سلبي في سورية وتقوض النجاحات التي تم التوصل إليها حيث تحولت إلى وكالة سفر للمسلحين الذين يجري إرسالهم إلى جبهات مختلفة.

من جانبه شدد لافروف على أن مواقف روسيا وتركيا من قضايا مختلفة ليست دائماً متطابقة مشيراً إلى أن موسكو مصممة على مواصلة التعاون مع أنقرة لتسوية الأزمات وحل الخلافات في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وكان موقع غريك سيتي تايمز اليوناني كشف أول أمس أن النظام التركي يستعد لإرسال مرتزقته الإرهابيين من إدلب إلى الحدود مع اليونان في ظل تنامي التوتر بين أنقرة وأثينا.

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