حريق( الشعرة) خارج السيطرة ..وحراس الحراج يجابهون النار يدوياً في قمة الجبل

اللاذقية _ رشا عيسى

يكافح رجال الإطفاء في حراج اللاذقية، منذ الصباح الباكر لليوم الإثنين للسيطرة على الحريق الحراجي الذي نشب في أعالي جبل الشعرة وسط ظروف جغرافية ومناخية غاية في الصعوبة والخطورة مستعملين الوسائل اليدوية فقط لمجابهة النار لاستحالة وصول الآليات إلى قمة الجبل الواقع في الحد الإداري الفاصل بين محافظتي اللاذقية وحماة مدعومين بمروحيتين للجيش تشاركان بإخماد الحريق في وقت نشب فيه حريق آخر في بطشاح التابعة لقرية الدالية في ريف جبلة من دون ورود أي تفاصيل إضافية حتى لحظة إعداد هذه المادة .

وشرح المهندس باسم دوبا_ رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة اللاذقية ل( تشرين) تفاصيل التعامل مع حريق جبل الشعرة المستعر حالياً مع وجود ما يقارب ٤٠ عاملاً يحاولون تطويق النيران مع إرسال فرقة أخرى من الإطفائيين لمؤازرة زملائهم تبلغ أيضاً ٤٠ عامل إطفاء، حيث يتطلب الوصول إلى موقع النار مجهوداً كبيراً من الفرق الموجودة التي تضطر إلى المشي ما يقارب ٣ ساعات ضمن الجبل الحراجي للوصول إلى النقطة المطلوبة حاملين معهم أدواتهم التي سيستخدمونها يدوياً لإخماد السنة اللهب .

وقال دوبا : نظراً لصعوبة التضاريس الجبلية و وعورتها لايمكن لأي آلية الوصول إلى موقع النار والعمل جار يدوياً من قبل العمال الذين يكافحون لإخماد النار باستخدام مبدأ العزل ومحاولة قطع خطوط النار منذ الساعة السابعة صباحاً.

وأضاف دوبا : المجهود كبير جداً والتعويل على الرياح فكلما اشتدت سرعتها تصبح الأمور سيئة جداً وتحبط كل المجهود المبذول من قبل عمال الإطفاء وكذلك تعوق عمل المروحيات .

وتجدر الإشارة إلى أن حريقاً زراعياً أخر قد نشب اليوم في قرية بحورايا بريف القرداحة وتم التعامل معه مباشرة .

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