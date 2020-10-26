بونداريف: قدرات روسيا الدفاعية يوفرها نظام دفاع جوي وصاروخي قوي

شدد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الفيدرالية الروسي فيكتور بونداريف، اليوم، على أن القدرات الدفاعية لروسيا يتم توفيرها من خلال نظام دفاع جوي وصاروخي قوي وهو ما لا يمكن حتى لأحدث تعديلات الصواريخ الأمريكية الهجومية التغلب عليه.

وقال بونداريف في حديث لوكالة سبوتنيك: إن التخلي عن صاروخ “9 إم 729″ في الجزء الأوروبي لن يؤثر في أمن روسيا وحدودها، موضحاً أن موسكو لن تتنازل عن أي شيء يتعلق بمصالحها الوطنية واعتباراتها الأمنية.

ودعا بونداريف الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات متبادلة وأن تعمل على الالتزام بمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق على خلفية انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى أن موسكو مستعدة بمحض إرادتها للامتناع عن نشر صواريخ من طراز”9 إم 729” في الجزء الأوروبي من روسيا لكن شرط أن تكون هناك خطوات متبادلة من قبل حلف الناتو.

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