طفل “ينتحر” بالخطأ في حفل عيد ميلاده

لقي طفل أميركي في الثالثة من عمره مصرعه في حفل عيد ميلاده بعد العثور على مسدس يخص أحد أفراد الأسرة وأطلاق النار على صدره عن طريق الخطأ.

وقع الحادث” أمس” في بورتر، على بعد 48 كيلومتراً من وسط مدينة هيوستن، في ولاية تكساس.

وقال مكتب مأمور مقاطعة مونتغومري: كانت العائلة والأصدقاء قد اجتمعوا في وقت سابق للاحتفال بعيد ميلاد الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات، وأثناء لعب الورق، سمعوا طلقة نارية.. وتم تحديد موقع الطفل وهو مصاب بعيار ناري في صدره.. ونقل الطفل إلى مركز إطفاء قريب، حيث أعلن وفاته.

ونقل مكتب المأمور عن أسرة الطفل أن مسدساً سقط من جيب أحد أفراد الأسرة، وأنه قد يكون الطفل التقطه وأطلق النار على نفسه بالخطأ.

يشار إلى أنه في الولايات المتحدة، غالبا ما يجد الأطفال الأسلحة النارية كالبنادق والمسدسات ويقتلون أنفسهم والآخرين بالخطأ، بحسب ما ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية.

وتشير التقديرات إلى وقوع ما لا يقل عن 229 حادث إطلاق نار غير مقصود من قبل الأطفال في عام 2020، مع 97 حالة وفاة و139 إصابة.

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