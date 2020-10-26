صناعيو حماة يتبرّعون بالغراس لمتضرري حرائق الغابات

حماة - مختار سلهب

عقدت غرفة صناعة حماة اليوم اجتماعاً استثنائياً لمجلسها بحضور عدد من مديري القطاع العام الصناعي في المحافظة برئاسة زياد عربو رئيس الغرفة, تقرر خلاله منح العاملين في الغرفة منحة بقيمة ٥٠ ألف ليرة لكل منهم تنفيذاً لمكرمة السيد الرئيس بشار الأسد، حيث أصدر مرسوم المنحة للعاملين في الدولة الأسبوع الماضي.

كما قرر المجلس منح العاملين في القطاع العام الصناعي وأبناء الصناعيين حسماً بنسبة ٢٠٪ من رسوم التسجيل في الدورات التخصصية التي يتم تنفيذها في مركز التأهيل والتدريب التابع للغرفة بعد انتهاء تجهيزه بكافة اللوازم.

واستعرض المجلس موضوع الحرائق التي تعرضت لها محافظات حماة وحمص واللاذقية وطرطوس، وساهم المجلس بتقديم مبالغ مالية تراوحت بين ٥٠٠ ألف ومليون ليرة سوريّة من كل صناعي يرغب بالدعم لصندوق الحرائق ودعم المتضررين منها على أن يتم شراء غراس بهذه المبالغ والتنسيق مع الجهات العامة المعنية لتوزيعها حسب الرغبة والنوع لإعادة ترميم الغطاء النباتي الجميل وإعادة الطبيعة إلى رونقها.

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