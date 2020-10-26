قلة الكادر في “اتصالات” دير عطية سبّب ضغطاً كبيراً في العمل

ريف دمشق – عـلام العـبد

حقق مركز الشركة السورية للاتصالات في مدينة ديرعطية قفزة نوعية على صعيد الخدمات المقدمة للمواطنين المشتركين بالخدمة الهاتفية البالغ عددهم 9120 مشتركاً، وحسبما ذكر المهندس جمال هلال رئيس مركز الشركة السورية للاتصالات في ديرعطية فإن عدد البوابات التي تم تركيبها في المركز بلغ 5170 بوابة إنترنت .

ولفت هلال إلى أنه وبفضل الجهود الحثيثة التي بذلها فرع الشركة في ريف دمشق فقد تم توسيع الشبكة في الحي الغربي من المدينة الذي كان يعاني من اختناقات كبيرة ونفاذ الشبكة القديمة .

وبالنسبة للمشروع العاشر في ضاحية الوفاء السكنية في القلمون قال هلال : لقد تم تخديمها بالشبكة الهاتفية حيث قامت ورشة مركزية من فرع الشركة السورية للاتصالات بريف دمشق بتنفيذ أعمال التخديم على غرار تخديم المشروعين الثامن والتاسع السكنيين، وإن هذه المشروعات الهاتفية الثلاثة في ضاحية الوفاء السكنية يبلغ سعتها 1500 خط شبكة رئيسية، مشيراً إلى أن الورشة المركزية قامت بتوصيل الكبل الرئيسي سعة 1500 خط بطول 3 كم تقريباً وكبل أخر بسعة 900 خط بطول 1 كم وتوصيل أربع مجموعات فرعية .

وقال هلال في إطار التوسع بالخدمة الهاتفية في مشروعات الجمعية السكنية في ديرعطية التي تضم اكبر تجمع عمراني وسكني في المنطقة سيتم تخديمهما بمجموعتين فرعيتين، لافتاً إلى أن في ضاحية الوفاء مشروعات سكنية أخرى قيد الإنشاء .

وبيّن هلال أن نسبة تخديم الشبكة الهاتفية في مدينة ديرعطية بلغت 100% وهذا ما كان لو لا تكاتف الجهود ومتابعة فرع الشركة السورية للاتصالات في ريف دمشق . وختم حديثه مبيناً أن مركز ديرعطية يواجه عدة صعوبات تتلخص في قلة الكادر العامل بالمركز وهذا سبب ضغطاً كبيراً على العناصر الموجودة حالياً .

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