“مدير الحبوب”: الطحين متوافر ويكفي حاجة السوق

سامي عيسى

أكد المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم أنه يتم العمل بتزويد المخابز بمادة الدقيق التمويني بجودة عالية وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم وتطوير العديد من خطوط التشغيل والإنتاج في العديد من المطاحن.

وأوضح قاسم في تصريح له أن هناك كميات كافية من الدقيق تغطي حاجة جميع المخابز وتلبي طاقتها الإنتاجية المقررة ومع ذلك تم رفع الطاقة الطحنية للمطاحن والتأكيد على جميع المطاحن أن يكون الدقيق المستخرج من القمح من أفضل المواصفات والنوعية والاستمرار بالقيام بأعمال الصيانة الدورية والتعقيم وتوفير الدقيق بما يلبي حاجة جميع المخابز بصورة مستمرة.

مع الإشارة إلى أنه على الرغم من التكاليف الكبيرة التي تتكبدها الحكومة لتوفير القمح وصعوبة النقل والشحن من جراء تداعيات الإرهاب والحصار الاقتصادي الجائر الذي تفرضه الإدارة الأميركية على شعبنا في سورية ماتزال الحكومة تدعم إنتاج الخبز ومستلزمات إنتاجه وتسعى بشتى الوسائل أن يبقى الخبز في متناول الجميع وبأفضل المواصفات والجودة المطلوبين.

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