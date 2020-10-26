فايننشال تايمز: تجارب لقاح أكسفورد ضد كورونا تمنح بوادر أمل لكبار السن

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن تجارب اللقاح الذي تشرف عليه جامعة أكسفورد العالمية ضد فيروس كورونا المستجد أظهرت بوادر أمل لكبار السن وللفئة الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة ربما تؤدي للوفاة.

وأشارت الصحيفة اليوم إلى أن النتائج الأولية لهذا اللقاح الذي تطوره الجامعة بالتعاون مع شركة أسترازينيكا كشفت أنه يعزز مناعة المسنين حيث يحفز الأجسام المضادة والخلايا التائية الموجودة لديهم.

وأعرب جوناثان بول أستاذ علم الفيروسات بجامعة نوتنغهام عن اعتقاده أن هذه النتائج تشكل علامة واعدة على قدرة اللقاح على توليد مناعة جيدة في الفئة العمرية فوق الـ 55 عاماً.

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