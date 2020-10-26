3 إضافات رئيسة جديدة في “واتس آب”

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم “واتس آب” قدمت 3 إضافات رئيسة جديدة لإنجاز “أسهل” الأعمال.

وأوضح التقرير المنشور أن تطبيق “واتس آب بزنس” حظي بتحديث جديد يقدم ميزات استثنائية لمساعدة العملاء على التسوق عن طريق إضافة خدمات دفع أكثر.

ومن المقرر أن تضيف تلك التغييرات الجديدة في “واتس آب بزنس” مزايا جديدة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تستخدم النظام الأساسي للتفاعل مع عملائها.

وأضافت “واتسآب” 3 تقنيات رئيسة جديدة الأولى أطلقت عليها “فيسبوك هوستينغ سرفس” والتي ستجمع بها “فيسبوك” المالكة لـ”واتس آب” رسوماً من الشركات.

أما الطريقة الثانية، فتعتمد على منح الشركات إمكانية التواصل مع العملاء عبر “واتس آب بزنس” وطرح خيارات دفع مختلفة لهم، وتقديم خدمة العملاء بصورة أسرع وأسهل وأطلقت عليها اسم “مبيعات الأعمال”.

أما الوسيلة الثالثة فأطلقت عليها اسم “التسوق” التي تعتمد على منح مستخدم “واتس آب بزنس” خيارات للتحقق من المنتجات المتاحة وإجراء عمليات الشراء مباشرة من الدردشة.

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