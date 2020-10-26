تستخدم كلمة “ياحرام” عادة في حالتين، الأولى للتعبير الحقيقي عن التعاطف مع شخص أو جهة ما قد تكون دولة في التعرض للأذى ولاسيما الشديد منه، الذي يصل أحياناً إلى حد القتل الفردي أو الجماعي، ومن نافلة القول إن الحيثيات هي التي يحدد بمقتضاها إذا ما كان هذا التعاطف مقترناً بالمساعدة أم لا.

وفي الحالة الأخرى يقال “ياحرام!” للسخرية ممن يتقمص دور “الضحية” ولكن الآخرين يعرفون أنه يمثّل ويكذب، فهل يمكن إحصاء عدد المرات التي قيل فيها لأمريكا “ياحرام!” ولاسيما للسخرية من مسرحياتها المكشوفة..

آخر ما حرر في هذا الإطار، وفي أحدث التمثيليات الرديئة التي أدت فيها الولايات المتحدة دور “الضحية”، زعمت –والزعم مطيّة الكاذب- أن الصين “تستخدم عمليات التسلل والتجسس لسرقة الخبرات التكنولوجية والعسكرية الأمريكية”، الأمر الذي نفته بكين بشدة، مؤكدة على لسان وزارة خارجيتها أن الولايات المتحدة تعمد إلى التضليل والمغالطة وتحاول لعب دور “الضحية”..

المهرج دونالد ترامب المسمى “رئيساً” طامعاً بولاية رئاسية أخرى وانسجاماً مع السلوك الأمريكي القائم على الأكاذيب لعب مؤخراً دور “الضحية” في تمثيلية إصابته فيروس كورونا -ونقول تمثيلية لأن الغالبية العظمى من الشرائح العلمية في بلاده ذاتها شككت بالرواية على أسس علمية مدللة بأنه لو كان مصاباً حقاً فمن شبه المحال أن يشفى خلال ثلاثة أيام فقط ثم يخرج من المستشفى متعافياً تماماً- إذ إن معظم المحللين يذهبون إلى أن ترامب لعب هذا الدور في إطار حملته الانتخابية لكي يقول الأمريكيون “ياحرام” لعل وعسى أن يدفعهم تعاطفهم معه إلى منحه أصواتهم في الانتخابات المقبلة..

وإذا كان من الجائز الحديث على طريقة “الخطف خلفاً” فإن هذين مجرد مثالين هما الأحدث في مسلسل “أمريكا الضحية” المعبّر، من جملة أساليب خسيسة كثيرة، عن سياسات الولايات المتحدة القائمة على مقولة “يقتل القتيل ويمشي في جنازته!”، لكن أكثر “الحبكات” تراجيدية كانت في “حلقة” هجمات الحادي عشر من أيلول عام 2001 التي نالت فيها الولايات المتحدة عدداً مهولاً من كلمة “ياحرام” تردد صداها في العالم أجمع، لكنها تباينت بين مصدق للرواية الرسمية الأمريكية ومتعاطف فعلاً، وبين مشكّك وساخر علانية، وبين من ادعى التعاطف اتقاء لـ”غضب” أمريكي يودي به، وأكثر هؤلاء من جماعة “الانحناء للعاصفة”.

المشككون الساخرون لهم ما يسوغ ذهابهم إلى أن هجمات الحادي عشر من أيلول ليست إلا تنفيذاً متقناً لخطة أمريكية محبوكة بعناية في أقبية “الدولة العميقة”، وأن الصهيونية العالمية ضالعة إلى أقصى الحدود في التخطيط والتنفيذ، ويكاد كل ما رافق الهجمات وما تلاها يثبت مسوغات المشكّكين، فليس مصادفة خروج الموظفين اليهود من برجي التجارة في نيويورك في ذلك اليوم قبل التوقيت المعتاد مثلاً، وليس مصادفة أيضاً أن تسارع الولايات المتحدة إلى إعلان بدء “حربها على الإرهاب”، ودعوة العالم إلى الوقوف بجانبها في هذه “الحرب” التي لم تكن يوماً على الإرهاب، وكل من يصدّق أن أمريكا “تحارب الإرهاب” عليه أن يصدّق أيضاً أن أمريكا تحارب ذاتها، فأمريكا هي صانعة الإرهاب العالمي، وهي من نسج خيوط لعبته في جهات الأرض كلها، ولا يقلل من هذه الحقيقة أنه يخرج أحياناً عن سيطرتها ويضربها هي نفسها أو أحد شركائها في هذه اللعبة القذرة.

المسألة إذاً أن الولايات المتحدة كانت -ولا تزال– بحاجة إلى لعب دور “الضحية” لتسويغ ما تسميه “أضراراً جانبية” وهذه “الأضرار الجانبية” تشمل أفراداً ودولاً هم كل المناهضين لسياساتها الإمبريالية، والمشمولون “بالأضرار الجانبية” هم أهداف حقيقية وليسوا “أضراراً جانبية”، فبعد “تعرضها لهجمات إرهابية” في 11 أيلول 2001، سارعت إلى شن حرب شعواء على أفغانستان تحت مسمى “الحرب على الإرهاب”.

بعد ذلك، وتحت المسمى ذاته غزت العراق وارتكبت هناك أشنع الجرائم التي بلغت درجة جرائم حرب، ومعروف أنها في أفغانستان اخترعت تنظيم “القاعدة” الإرهابي، ثم ذهبت “لتحاربه” لكنها حاربت كل شيء إلاّه، وبعدها أرسلت التنظيم ذاته إلى العراق ثم ذهبت “لتحاربه”، لكنها أيضاً حاربت كل شيء إلاّه، وحين اقتضت ظروف اللعبة إجراء تعديل جينيّ “للقاعدة” أسفرت العملية التي أجرتها الولايات المتحدة عن تنظيم إرهابي جديد اسمه “داعش” استولدته في العراق ثم زعمت “محاربته” فكانت النتائج كسابقاتها محاربة كل شيء إلا “داعش”، وعندما نقلت فرعاً منه إلى سورية فعلت الشيء ذاته لتكون النتائج ذاتها، أي محاربة كل شيء إلا “داعش”، وارتكاب أفظع الجرائم بحق السوريين تصنف وفق القوانين الدولية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، جرائم ارتكبتها أمريكا وإرهابيوها الذين استقدمتهم من شتى أصقاع الأرض، مضافاً إليها نهب ثروات السوريين وحتى حرق محاصيلهم، والقائمة تطول، فالتفاصيل الإجرامية الأمريكية كثيرة تروي أكثر فصول الممارسات الإمبريالية وحشية ودموية..

الحديث عن الجرائم الأمريكية بحق الشعوب بل بحق الكرة الأرضية برمتها يكاد لا ينتهي لأنها أكثر من أن تحصى, وكلها محاطة بسيل من الأكاذيب المعنونة بـ”أمريكا الضحية”، لكن الكثير من تلك الأكاذيب لا يملك القدرة على الصمود، إذ تفتضح ولو بعد حين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر قصة مقتل متزعم “القاعدة” أسامة بن لادن التي يبدو أنها لم تكن إلا إحدى هذه الأكاذيب إذا صح ما جاء في أحدث “تغريدات” الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً والتي فحواها أن بن لادن لم يقتل في العام 2011 كما ادعت الولايات المتحدة آنذاك وأنه لا يزال على قيد الحياة..

باختصار شديد.. الولايات المتحدة تواظب على لعب دور “الضحية” بينما العالم برمته يكاد يكون ضحية لممارساتها الإجرامية.. فقد ابتلي العالم بهذه الدولة المارقة الشريرة، وإزاء هذا البلاء العميم، يبدو أن مواجهته بشجاعة أكثر جدوى من انتظار تحقق مقولة ابن خلدون عن “شيخوخة الإمبراطوريات.. ونهايتها الحتمية”.

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