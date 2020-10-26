ارتفاع سعر المازوت الصناعي يرفع سعر عصر الزيتون

السويداء - طلال الكفيري

أدى ارتفاع سعر المازوت الصناعي لـ ٦٥٠ ليرة إلى قيام لجنة التسعير في محافظة السويداء برفع تسعيرة العصر للكيلو الواحد من الزيتون لدى المعاصر إلى ٦٥ ليرة, الأمر الذي أثار انزعاج مزارعي الزيتون لكون هذه التسعيرة غير منصفة لهم، مضيفين أن رفع تسعيرة العصر هذا الموسم إلى 65 بعد أن كانت في الموسم الماضي ٢٥ ليرة, سيزيد من أعبائهم المالية -والتي بكل صراحة- لم تتوقف عند أجور العصر، فمثلاً أجور القطف أصبحت هي الأخرى مرهقة لجيوب الفلاحين وخاصة بعد أن وصل سعر قطف الكيلو إلى ١٠٠ ليرة هذا الموسم.

وأضافوا أن تسعيرة القطف عشوائية و يتم وضعها من قبل العمال أنفسهم، فمن لديه طن زيتون سيكون مضطراً لدفع ١٠٠ ألف ليرة كأجور قطف هذا ناهيك بأجور النقل, إذ يتقاضى أصحاب السيارات الناقلة للزيتون والتي معظمها يعمل على البنزين ٣٠ ليرة على كل كيلو، علاوة على ذلك هناك أجور التقليم والرش, إضافة لأجور الفلاحة ولاسيما أن ساعة الفلاحة الواحدة على «العزاقة» تصل إلى ٤٠٠٠ ليرة.

وقال مدير زراعة السويداء -المهندس أيهم حامد: تسعيرة العصر يتم وضعها من قبل مديرية التجارة الداخلية في السويداء ونحن بدورنا قمنا بإجراء دراسة عن تكاليف العصر لدى المعاصر, إذ تبلغ هذه التكاليف وفق الدراسة ٤٥ ليرة للكيلو, مضافاً إليها هامش الربح وهذا تقدره لجنة التسعير بالمحافظة، علماً أنه سبق لأصحاب المعاصر أن اعترضوا على التسعيرة المقترحة من مديرية الزراعة.

من جانبها قالت رئيسة دائرة حماية المستهلك في المحافظة تكليفاً -رشا رحروح: بالنسبة لتسعيرة أجور عصر الزيتون هناك لجنة مشتركة ما بين التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرية الزراعة إضافة لعضو المكتب التنفيذي المختص لوضع تسعيرة مناسبة لأجور العصر، والتسعيرة الحالية مقبولة.

ويشار إلى أن المحافظة تضم 6 معاصر، تعتمد جميعها على مبدأ الطرد المركزي, علماً أنه تم تشكيل لجنة على مستوى المحافظة تضم ممثلين عن مديريات الزراعة والصناعة والبيئة والتجارة الداخلية وغرفة التجارة والصناعة, مهمتها الإشراف على عمل المعاصر طوال موسم العصر من خلال جولات أسبوعية لمراقبة عملية عصر الثمار والمدة الزمنية اللازمة لكل مرحلة وخاصة مرحلة العجن والتخمير والنظافة وترحيل نواتج العصر من البيرين وماء الجفت.

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