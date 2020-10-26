معسكر نوعي لحكام كرة السلة

معين الكفيري

أقام اتحاد كرة السلة المؤقت واللجنة المختصة في اتحاد اللعبة معسكراً نوعياً مغلقاً لحكام كرة السلة, والذي استمر ثلاثة أيام في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق, وتأتي هذه الخطوة من أجل تأهيل كل الحكام « دوليين – درجة أولى» قبل انطلاق الموسم الجديد حيث تم في المعسكر شرح عدة محاور منها التعديلات الجديدة على القانون الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة «فيبا».

عن أهمية المعسكر والفائدة منه تحدث لـ«تشرين» رئيس لجنة الحكام الرئيسية- ماهر أبو هيلانة قائلاً: كان المعسكر مفيداً جداً قبل بداية الموسم الجديد لكونه يقام للمرة الأولى في المنطقة, ويعتمد على نوع المعلومات المرسلة من الاتحاد الدولي وآخر التعديلات لقوانين اللعبة وكان المطلوب إخراج الحكم من إطار الإحساس الصعب للدورات أو المعسكرات ولكي يشعر بأنه في مدرسة طبيعية أو في إجازة ترفيهية, وتابع حديثه حيث تضمن محاضرات نظرية وأخرى عملية كما تم عرض بعض الحالات الصادرة عن الاتحاد الدولي للّعبة منها تنظيم علاج إصابات اللاعبين وتحديد وضعية اللاعب في حالة التصويب وطريقة الدفاع القانوني وطريقة تحرك اللاعبين من دون كرة, والخطأ السلوكي غير الرياضي وواجبات الميقاتي والمسجل إضافة لتفسيرات جديدة على القانون وتعديلاته, وكل تلك المحاضرات من أجل نجاح التحكيم للموسم المقبل, وبما يخدم مسيرة تطوير مفاصل «السلة السورية», وأضاف هيلانة كان يبدأ المعسكر صباحاً بدرس لياقة بدنية لرفع لياقة الحكام, ومن ثم تبدأ المحاضرات والدروس العملية ثم تم إجراء فحص «الكوبر», وهوعبارة عن تجربة لتجهيز حالهم لفحص آخر خلال شهر تشرين الثاني المقبل.

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