الرئيس الأسد يصدر مراسيم بنقل وتعيين محافظين جدد لمحافظات الرقة وحماة والقنيطرة ودير الزور وإدلب

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم خمسة مراسيم تقضي بنقل وتعيين محافظين جدد لمحافظات الرقة وحماة والقنيطرة ودير الزور وإدلب.

وفيما يلي نص المراسيم…

المرسوم رقم (293)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (107) للعام 2011 وتعديلاته.

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم (43) لعام 1971.

يرسم ما يلي..

المادة (1) يعين السيد عبد الرزاق خليفة محافظاً لمحافظة الرقة.

المادة (2) ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 9-3-1442 هجري الموافق لـ 26-10-2020 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المرسوم رقم (294)

رئيس الجمهورية..

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (107) لعام 2011 وتعديلاته وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم (43) لعام 1971.

يرسم ما يلي..

المادة (1) ينهى تعيين السيد الدكتور محمد عبد الله الحزوري محافظاً لمحافظة حماة.

المادة (2) ينقل السيد محمد طارق كريشاتي محافظ القنيطرة ويعين محافظاً لمحافظة حماة.

المادة (3) ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 9-3- 1442 هجري الموافق لـ 26-10-2020 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المرسوم رقم (295)

رئيس الجمهورية..

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (107) لعام 2011 وتعديلاته.

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم (43) لعام 1971.

يرسم ما يلي..

المادة (1) يعين السيد عبد الحليم خليل محافظا لمحافظة القنيطرة.

المادة /2/ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في/9/3/1442/هجري الموافق ل /26/10/2020/ ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الاسد

المرسوم رقم (296)

رئيس الجمهورية..

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (107) لعام 2011 وتعديلاته.

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم (43) لعام 1971.

يرسم ما يلي..

المادة (1) ينهى تعيين السيد عبد المجيد الكواكبي محافظا لمحافظة دير الزور.

المادة (2) يعين السيد فاضل نجار محافظاً لمحافظة دير الزور.

المادة (3) ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 9-3-1442 هجري الموافق لـ 26-10-2020 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المرسوم رقم (297)

رئيس الجمهورية…

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (107) لعام 2011 وتعديلاته.

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم (43) لعام 1971.

يرسم ما يلي..

المادة (1) يعين السيد محمد نتوف محافظاً لمحافظة إدلب.

المادة (2) ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 9-3-1442 هجري الموافق لـ 26-10-2020 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

طباعة